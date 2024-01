Trento | donna 32enne trovata morta in casa dall' ex marito | macchie di sangue sul letto Resta aperta ipotesi femminicidio

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Una situazione avvolta nel mistero si è verificata a, dove unadi 32 anni è stata scoperta senza vita nel suo appartamento. L'allarme è stato lanciato'ex compagno, che ha rivelato alle forze dell'Ordine di essere entrato nell'abitazione delladopo non esser riuscito a contatt

AGI – Indagini in corso a Trento a seguito del ritrovamento del cadavere di una Donna di 32 anni . Il corpo senza vita della Donna pare sia stato ... (agi)

È mistero a Trento per la morte di una 32enne: a ritrovarla l'ex marito. Sul letto dove si trovava il cadavere anche delle macchie di sangue (ilgiornale)

. Unadi 32 anni è stata trovata morta nel letto della sua casa a. A trovarla, secondo quando si apprende, l'ex marito. Laera sul letto macchiato di sangue. Nell'appartamento ...di 32 anni trovata morta in casa: macchie di sangue nel letto. Ipotesi femminicidio Unadi 32 anni è stata trovata morta questa mattina, 17 gennaio, all'interno di casa sua in via ...Una donna di 32 anni è stata trovata morta nel letto della sua casa a Trento. A trovarla, secondo quando si apprende, l'ex marito. La donna era riversa sul letto, macchiato di sangue. Sul posto, oltre ...Una donna di 32 anni è stata trovata morta nel letto della sua casa a Trento. A trovarla, secondo quando si apprende, l'ex marito. La donna era riversa sul letto, macchiato di sangue. Sul posto, oltre ...