Trento | 42enne trovata morta in casa | il decesso risale ad almeno due giorni fa A dare l’allarme l’ex marito

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Secondo quanto riferito dal medico legale, sul corpo di Maria Antonietta Panico,nella suo appartamento a, non ci sono apparenti ferite da taglio. Solo l’autopsia potrà rilevare se si tratta di omicidio o di morte dovuta a malore. La signora aveva una figlia di 16 anni che viveva con il padre. L’uomo ha datoper primo, dopo aver tentato invano di mettersi in contatto con la donna più volte. La procura sta esaminando i tabulati per verificare se ci sono messaggi o telefonate di interesse investigativo. La donna sarebbedadue. Delle ulteriori macchie di sangue, oltre che nel letto dove si trovava il corpo, sarebbero state trovate anche sul pavimento. Sul caso indagano i carabinieri e la pm ...

Aveva il divieto di avvicinamento e attualmente non è stato ancora rintracciato dai carabinieri di, l'ex compagno di Maria Antonietta Panico, latrovata morta da almeno due giorni sul ......aveva lavorato per alcuni anni come cameriera e poi come cassiera in alcuni supermercati di. ... Le relazioni Panico aveva una figlia di 16 anni che viveva con il padre, ex marito della, ...Una donna di 42 anni è stata trovata morta stamattina nel letto della sua abitazione a Trento. Si tratta di Maria Antonietta Panico, nota in città per essersi candidata nel 2018 nella lista del presid ...Una donna di 42 anni, Maria Antonietta Panico, è stata trovata morta, questa mattina mercoledì 17 gennaio, e in una pozza di sangue nel letto della sua abitazione di Trento. A trovarla sarebbe stato l ...