Trani | soldi da pazienti per saltare liste attesa | arrestati un medico e un’infermiera

Un medico e una infermiera in servizio nel punto territoriale assistenziale di Trani sono stati arrestati e messi ai domiciliari dagli agenti della polizia di Stato perche' accusati in concorso e a ... Entrambi sono stati arrestati e sottoposti ai domiciliari in esecuzione di una misura cautelare chiesta dalla Procura della Repubblica ed emessa dal gip del Tribunale di. Le indagini sono state ... Un dirigente medico e una infermiera in servizio nell'unità operativa di Radiologia del Presidio territoriale di assistenza di Trani (ex ospedale 'San Nicola Pellegrino') avrebbero ideato e messo in atto un escamotage: una corsia preferenziale per chi era disposto a pagare sottobanco.