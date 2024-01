Trani | concussione fra le accuse a vario titolo | arresti domiciliari per medico ed infermiera Polizia

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Misure cautelari eseguite dallaper un dirigenteed un’, impiegati presidio territoriale di assistenza di, ex ospedale “Pellegrino”. Contestati ai reati di, peculato e truffa aggravata ai danni dello Stato. Stando a prime indiscrezioni il fulcro dell’inchiesta è nell’ipotesi di liste di attesa saltate illegalmente per prestazioni mediche. L'articolofra lepered

Ora sono entrambi indagati in concorso di, peculato e truffa aggravata ai danni dello ...e spaventata sono un dirigente medico dell'Unità di Radiologia del presidio territoriale die ......in servizio nel punto territoriale assistenziale disono stati arrestati e messi ai domiciliari dagli agenti della polizia di Stato perché accusati in concorso e a vario titolo di, ...I due indagati, dipendenti presso l'Unità Operativa di radiologia, avevano ideato un metodo consolidato che permetteva loro di ottenere lauti compensi. Nel corso dell'attività è emerso che i suddetti, ...Eccoli mentre ricevono soldi dai pazienti. Banconote da 50 euro per fare saltare le lunghe file di attesa. Ignari di essere ripresi dalle telecamere piazzate dalla polizia nell'ufficio in ospedale. I ...