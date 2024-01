Traffico Roma del 17-01-2024 ore 19 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Luceverdevedi trovati all’ascolto permangono i disagi alper la chiusura temporanea di viale del Muro Torto in direzione Piazza Fiume a causa della presenza di un incidente con ildeviato su via di Porta Pincianain coda nelle due direzioni altro incidente questa volta sul grande raccordo anulare lungo la carreggiata esterna si sta in coda tra l’uscita per laFiumicino è la via più via del Foro Italico si sta in coda pertra l’uscita Corso di Francia & via Salaria verso San Giovanni trafficata via Flaminia tra lo svincolo per via Cassia è il raccordo anulare fuori raccordo coda persu via Cristoforo Colombo tra Mezzocammino e via di Malafede direzione Ostia è tutto e grazie per l’ascolto un servizio a cura ...