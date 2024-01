Traffico Roma del 17-01-2024 ore 19 | 00

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Luceverdeben trovati all’ascolto in centro la polizia locale Ci Segnala la chiusura temporanea di viale del Muro Torto in direzione Piazza Fiume a causa della presenza di un incidente con ildeviato su via di Porta Pinciana inevitabili disagi alla circolazione altro incidente questa volta sulla tangenziale con ilincolonnato a partire dall’uscita di via Tiburtina fino all’uscita di via dei Campi Sportivi in direzione stadio ripercussioni ain via Salaria con auto in fila tra l’aeroporto dell’Urbe e la tangenziale sempre per incidente si sta in coda sul grande raccordo anulare lungo la carreggiata interna tra Cassia e Salaria sulla carreggiata esterna con ilrallentato tra uscite Pontina e doppia fuori raccordo coda persu via di ...