Traffico Roma del 17-01-2024 ore 18 | 00

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Luceverdevedi trovati all’ascolto sulla tangenziale Siete in coda per incidente tra l’uscita è via delle Valli e via dei Campi Sportivi in direzione Stadio Olimpico code persulla carreggiata tra uscite per la Farnesina via Salaria verso San Giovanni andiamo sul grande raccordo anularerallentato sulla carreggiata interna tra l’uscita ospedale Sant’Andrea via Salaria e a seguire code a tratti tra via Nomentana & via Prenestina trafficata anche la carreggiata esterna con ilin coda tra le uscite Pontina e Appia in centroincolonnato su Viale del Muro Torto e di in Corso d’Italia nelle due direzioni di marcia per la presenza di due incidenti e ricordiamo la chiusura per lavori di Ponte Garibaldi in direzione Trastevere orari apertura prevista per sabato 20 ...