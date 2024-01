Traffico Roma del 17-01-2024 ore 17 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Luceverdevedi trovati all’ascolto sulla tangenziale Siete in coda per incidente tra l’uscita e via delle Valli e via dei Campi Sportivi in direzione Stadio Olimpico code persulla carreggiata tra uscite per la Farnesina a via Salaria verso San Giovanni andiamo sul grande raccordo anularerallentato sulla carreggiata interna tra l’uscita ospedale Sant’Andrea via Salaria e a seguire code a tratti tra via Nomentana e via Prenestina trafficata anche la carreggiata esterna con ilin coda tra le uscite Pontina e Appia in centroincolonnato su Viale del Muro Torto e di in Corso d’Italia nelle due direzioni di marcia per la presenza di due incidenti e ricordiamo la chiusura per lavori di Ponte Garibaldi in direzione Trastevere orari apertura prevista per sabato 20 ...