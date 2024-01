Traffico Roma del 17-01-2024 ore 14 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 17 gennaio 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità lavori di sostituzione dei Binari in direzione di Trastevere da ricordare che la linea 8 viaggia sul bus navetta sostitutivi deviazioni indicate sul posto per ilpubblico e lavori di rifacimento del manto stradale sulla sede tranviaria di via Bresadola e di via Prenestina nel tratto tra Largo Telese via Olevanono modifiche per le linee tram 51419 limitate al largo Preneste nel quartiere appio-pignatelli Oggi ultimo giorno di lavori su via di San Tarcisio nel tratto tra Largo Venosa e largo padre Leonardo bello deviazione per ilpesante In collaborazione con Luce Verde infomobilità