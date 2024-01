Traffico Roma del 17-01-2024 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) LuceverdeEccoci ritrovati un nuovo appuntamento con la viabilità sul grande raccordo anulare terminate da poco le code in carreggiata interna tra l’area di servizio La Rustica era Tuscolana incitare al largo Gaetano La Loggia l’altezza di via Portuense attenzione per lavori sul Lungotevere dei Cenci dove stanno segnalando disagi procedere con cautela nella Guida fino alle 14 disagi per una manifestazione viale Molise possibili le chiusure anche su via San Basilio interessata tutta l’area del Ministero delle imprese e del made in Italy per i dettagli di questa di altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it tutto grazie per l’ascolto e buon viaggio un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità