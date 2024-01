Traffico Roma del 17-01-2024 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 17 gennaio 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità prudenza nella guida c’èin coda sulla carreggiata interna del raccordo anulare per un incidente tra le uscite Prenestina e Anagnina resta penalizzata la circolazione lungo il viadotto della Magliana in questa mattinata a causa di un incidente precede è ancora attiva una riduzione di carreggiata però le ho sulla sede stradale tra via Laurentina & via del Cappellaccio in direzione dellaFiumicino inevitabili ripercussioni alin coda da via Cristoforo Colombo fino alle ore 14 possibili disagi per una manifestazione in viale Molise possibili chiusure alanche su via di San Basilio interessata tutta l’aria di accente il Ministero delle imprese del made in Italy proseguono i lavori ...