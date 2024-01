Traffico Roma del 17-01-2024 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Luceverdeben trovati all’ascolto proseguono le difficoltà alla circolazione sul viadotto della Magliana dove a causa di un incidente precedente si viaggia con riduzione di carreggiata tra via Laurentina via del Cappellaccio in direzione dellaFiumicino inevitabili le ripercussioni alin coda brevi code sulla carreggiata interna del raccordo anulare tra le uscite tuscolane Anagnina fino alle ore 14 possibili disagi per una manifestazione in viale Molise possibili chiusure anche su via di San Basilio interessata a tutta la gente il Ministero delle imprese del made in Italy ricordiamo per interventi su sede tranviaria di via Bresadola di via Prenestina nel tratto Largo Telese via Olevanono sono attive modifiche alla circolazione con possibili chiusure gli interventi in programma fino al 26 gennaio ...