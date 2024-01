Traffico Roma del 17-01-2024 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 17 gennaio 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità direzione dello svincolo Salaria code anche tra gli svincoli Appia Aureliarallentato in entrata sulla Cassia Flaminia e Salaria rallentamenti in via Boccea è in via di Torrevecchia in centro chiusa la corsia di Ponte Garibaldi in direzione Trasteveremolto rallentato sui Lungotevere code sull’ostienserallentato sul viadotto della Magliana tra Viale Isacco Newton e via del Cappellaccio in direzione via Laurentina rallentamenti in entrata sulla Appia la Colombo e la Pontina In collaborazione con Luce Verde infomobilità