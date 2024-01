Traffico Roma del 17-01-2024 ore 08 | 00

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Luceverdeben trovati all’ascolto rilievi diin aumento sulle consolari verso il centro città code su via Flaminia tra Labaro via dei Due Ponti stessa situazione sulla Cassia file dal già fatto un mani Nerone su via Salaria tra via di Villa Spada all’aeroporto dell’Urbe auto in coda tratti sulla via Pontina da Pomezia verso l’Eur rallentamenti e code per immettersi sul Gra dalle diramazione dinord eSud incolonnamenti sull’intero tratto Urbano della A24L’Aquila verso la tangenziale est sulla stessa tangenziale ci sono file da Tiburtina verso la galleria Giovanni XXIII è in direzione di San Giovanni code da Prenestina viale Castrense sul Raccordo Anulare in esterna rallentamenti tra Cassia e BivioFiumicino interno incolonnamenti tra le uscite Casilina ...