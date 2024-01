“Tra quindici anni rischiamo un altro 7 ottobre” Parla Ali Waked 

Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: Come già riportato da alcune testate giornalistiche, si sono concluse le attività dei consulenti ... (noinotizie)

Montescaglioso : pullman con a bordo studenti finisce fuori strada - quindici feriti tra cui uno grave Incidente oggi pomeriggio

Nel pomeriggio il sinistro sulla Matera-Montescaglioso. L’autobus, per cause da dettagliare, è uscito di strada finendo in una scarpata. quindici ... (noinotizie)