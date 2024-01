Toyota non svilupperà un’elettrica sotto i 25 000 euro Le batterie costano ancora troppo

... in Nord America, sono pochissimi i brand automobilistici aaverlo adottato, accordandosi con ... General Motors (Buick, Cadillac, Chevrolet e GMC), Genesis, Hyundai e Kia, Nissan e Infiniti,......febbraio gli espatriati hanno l'interessante opportunità di vincere una delle tre nuove auto... *Le operazioni di importo superiore a 100 USDcomportano commissioni. "Siamo estremamente lieti ...David Floury è stato promosso alla guida del reparto tecnico del team giapponese, mentre Pascal Vasselon resterà in TGR Europe, ma al momento non si sa in che ...Sono sempre di più i produttori impegnati nello sviluppo di elettriche economiche, ma Toyota non è fra questi. A suo dire, i costi ancora alti delle batterie le impediscono lo sbarco in questa fascia.