Toyota GR Yaris | novità dell’auto per il nuovo anno

Leggi su tuttotek

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Per ilha deciso di apportare delle modifiche alla suaGR, portando ad una rinnovazione per l’auto sia dal lato interno che esterno: ecco tutte ledellaGRL’azienda automobilisticaè una delle più grandi aziende al mondo, non a caso abbiamo messo una delle sue auto nella top delle migliori auto sotto i 30000 euro.è solita sorprenderci con delle nuove sorprese con le sue auto, creandone di nuove o apportando delle modifiche creando delle nuove versioni delle sue auto già presenti sul mercato. Oggi è il caso dellaGR, con dellepiuttosto interessanti. La casa giapponese ha pensato ...