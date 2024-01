Torta mandorle e limone senza glutine | lievito né burro

Leggi su pianetadonne.blog

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Lanéè delicata, scioglievole e golosa. Facilissima da preparare è a base di ricotta etritate, non troppo finemente, uova, scorza die liquore. Non preoccupatevi, potremo offrirla anche ai piccoli: l’alcool alle alte temperature evapora, lasciando dietro di sé solo le sue deliziose note aromatiche. Per questo scegliamone uno profumato, come il Grand Mariner o il Cointreau. Semplice e veloce da impastare, per una resa ottimale dovremo scolare benissimo la ricotta per eliminare tutto il siero e asciugarla. Strizziamola in un canovaccio pulito più volte. Se non troviamo legià sbucciate, mettiamo quelle sgusciate in ammollo in una terrina di ...