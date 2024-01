Tiziana Panella | tutto sulla giornalista | sapete chi è l’ex marito e se ha figli?

(Di mercoledì 17 gennaio 2024)e conduttrice di Tagadà, programma quotidiano in onda su LA7, è stata assente dalla trasmissione per un lungo periodo. C’entra il suo attuale compagno? Scopriamo di seguito tutti i dettagli della sua assenza! Leggi anche: Paolo Berizzi, chi è il? Al timone del programma storico di LA7 Tagadà,si...

“Ero occupata in un altro luogo, in una battaglia difficile, difficilissima. Sono stata accanto al compagno della mia vita”. Con queste parole la ... (thesocialpost)

Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano intervenedo alla trasmissione Tagadà , risponde così alla domanda della conduttricese condivide il progetto di autonomia differenziata delle Regioni "Ovviamente no. L'autonomia differenziata viene richiesta e concepita dalle Regioni del Nord che adesso dicono di ...A parlare pubblicamente delle condizioni di salute di Parsi è stata anche la compagna e giornalistache è stata assente dalla tv per la necessità di prendersi cura di lui. La...Tiziana Panella torna a condurre Tagadà su La7: «Sono stata accanto al compagno della mia vita. La sanità veneta è un'eccellenza, ringrazio la cardiochirurgia di Treviso» ...Nel 2016 la donna aveva intuito che qualcosa non andasse tanto da denunciare il marito per essersi sottratto ai doveri inerenti la responsabilità genitoriale facendo mancare i mezzi di sussistenza all ...