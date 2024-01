Tim | via libera del Governo alla cessione della rete a Kkr

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) ROMA (ITALPRESS) – TIM, nell'ambito delle attività volte al closing dell'operazione didi NetCo e in seguitofirma del transaction agreement con Optics BidCo (società controllata da Kohlberg Kravis Roberts, KKR), rende noto di aver ricevuto l'assenso all'esecuzione dell'operazione medesima ai fininormativa Golden Power.“Il provvedimento autorizzativo, con il quale il Consiglio dei Ministri ha esercitato i poteri speciali nella sola forma delle prescrizioni, ha fatto propri gli impegni presentati nel corso del procedimento – spiega TIM -. Si tratta di impegni ritenuti dalpienamente idonei a garantire la tutela degli interessi strategici connessi agli asset oggetto dell'operazione”.Il viacon prescrizioni da parte delitaliano ...

Si trovava in auto sotto casa Cristiano Molè, il 33enne ucciso in un Agguato a Corviale , nella periferie Sud-Ovest di Roma . Con lui c’era un amico ... (open.online)

Quattro spari nel buio nel parcheggio del ?Serpentone? e per Cristiano Molè , 33enne con una lunga lista di precedenti per spaccio di droga, lesioni e ... (ilmattino)

Omicidio a Roma ieri sera a Corviale . Un uomo di 33 anni, Cristiano Molè , è morto dopo essere stato raggiunto da alcuni colpi d’arma da fuoco in Via ... (ilcorrieredellacitta)

Roma, 17 gen. - (Adnkronos) - Tim, nell'ambito delle attività volte al closing dell'operazione di cessione di netco e in seguito alla firma del ... (liberoquotidiano)

Roma, 17 gen. – (Adnkronos) – Tim, nell?ambito delle attività volte al closing dell?operazione di cessione di netco e in seguito alla firma del ... (calcioweb.eu)

Il giorno 22 luglio 2019 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la ventesima e ultima puntata della stagione 7 ... (ascoltitv)

Per il Consiglio dei ministri illibera con prescrizioni da parte del Governo italiano alla vendita della reteal fondo infrastrutturale statunitense KKR rappresenta un ulteriore e ...Leggi Anche, Giorgetti: 'Vivendi ha i suoi diritti ma il progetto è quello' Leggi Anchelibera del Cda alla vendita di Netco al fondo statunitense Kkr TI POTREBBE INTERESSARENell'ambito delle attività volte al closing dell’operazione di cessione di NetCo e in seguito alla firma del transaction agreement con Optics BidCo (società controllata da KKR) Telecom Italia TIM ha ...Palazzo Chigi: step fondamentale "Il via libera con prescrizioni da parte del Governo italiano alla vendita della rete TIM al fondo infrastrutturale statunitense KKR rappresenta un ulteriore e ...