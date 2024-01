Tim | Pd | ' governo consegna asset a privato estero | renda conto in Parlamento' **

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Roma, 17 gen. (Adnkronos) - "IlMeloni ha autorizzato la cessione della rete TIM al fondo infrastrutturale americano KKR, rinunciando all'attivazione del golden power. È una decisione di enorme portata, chead un soggettoil controllo della rete di telecomunicazioni, unstrategico di fondamentale importanza per l'Italia. È indispensabile che ilal più presto di fronte alsui termini dell'operazione, a partire dagli strumenti previsti per tutelare gli interessi nazionali e su come si intende salvaguardare i livelli occupazionali e gli investimenti sulla rete". Così Antonio Misiani, responsabile Economia del Pd, su twitter.

