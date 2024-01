Tim | P Chigi | quadro certo di supervisione strategica affidata allo Stato**

Nel 2023 sarebbero state 570 le notifiche inviate a Palazzoper operazioni potenzialmente rientranti nel perimetro della golden power. Se confermate, le ... considerati i dossier Electrolux e, ...Giù anche Erg ( - 1,44%) eche termina le contrattazioni in calo dello 0,82%. Sul valutario, l'..., no Arcelor Mittal ad aumento capitale (RCO) 08 gennaio - 13:33 *** Eni: ordini per 5 mld per ...Sono in corso i grandi giochi in vista del rinnovo della presidenza di Tim, nel mentre l’azionariato e la governance del gruppo sono sempre in tensione per le critiche e le contestazioni del maggior a ...Roma, 10 gen 11:05 - (Agenzia Nova) - La società - prosegue la nota - ha infatti intrapreso diverse iniziative formative dedicate a tutte le sue persone, vertici ...