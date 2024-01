Tim | il Governo dà il via libera per vendere la rete a Kkr

C'è il via libera. Tim ha comunicato di aver ricevuto dal governo Meloni l'assenso alla vendita al fondo statunitense Kkr di NetCo (la rete per le ... (europa.today)

Ilha dato il via libera all'operazione di cessione della rete di(ossia della società Netco) al fondo americano Kkr. La notizia è stata data dalla stessa società di telecomunicazioni che ha ...Si tratta, spiega, di impegni ritenuti dalpienamente idonei a garantire la tutela degli interessi strategici connessi agli asset oggetto dell'operazione. 'Il via libera con prescrizioni ...Scatta il via libera ai fini della normativa Golden Power nell’operazione di cessione di NetCo. Lo rende noto Tim in una nota diffusa prima dell’avvio delle contrattazioni a Piazza Affari… Leggi ...Il governo Meloni ha dato il via libera alla vendita della rete Tim agli americani della Kkr, nel cui board siede anche l’ex capo della Cia David Petraeus. Il provvedimento autorizzativo, con il quale ...