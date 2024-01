The White Lotus 3 | Woody Harrelson doveva essere nel cast ma ha dovuto rifiutare

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) L'attore non ha potuto accettare l'invito nelper altri impegni già presi in precedenza Abbiamo appena appreso delle nuove aggiunte aldella terza stagione di The, ma a quanto pare ancheavrebbedella partita. L'attore ha peròl'invito a causa di impegni già presi. Lo ha rivelato Casey Bloys, responsabile di HBO, nel corso di un'intervista concessa all'Hollywood Reporter: "non sarà nel. Mikeha parlato con molte persone eera una di queste. Uno dei problemi quando si gira all'estero sono gli impegni delle persone. Ottieni la maggior parte del ...

L'attrice vince il premio per la miglior non protagonista in una serie drammatica, ma trasforma il suo discorso di ringrazia mento in un piccolo show ... (vanityfair)

Nella sua vita non tutto scintilla come l’Emmy che stringe tra le mani. Osannato da pubblico e critica per il ruolo in The Bear, il suo corpo ... (amica)

Ci sono tre new entry nel cast di The White Lotus 3, tre nuovi attori che saranno protagonisti dell'attesissimo terzo capitolo di serie, ma prima ... (today)

Altri cinque attori sono stati aggiunti al cast diLotus 3. La seconda stagione della fortunata serie si è conclusa nel dicembre 2022, ma gli scioperi WGA e SAG - AFTRA hanno rallentato le lavorazioni delle puntate a venire. Tanto che, ...Carrie Coon sarà nel cast diLotus 3 . Ma non solo, difatti la serie HBO ha appena reclutato delle new entries. Walton Goggins , Aimee Lou Wood, Patrick Schwarzenegger , Sarah Catherine Hook e Sam Nivola entreranno ...Carrie Coon sarà nel cast di The White Lotus 3. Ma non solo, difatti la serie HBO ha appena reclutato delle new entries. Walton Goggins, Aimee Lou Wood, Patrick Schwarzenegger, Sarah Catherine Hook e ...Continua ad ampliarsi il cast di The White Lotus 3. A due settimane dall'annuncio dei primi attori, la produzione ha reso noti cinque nuovi ingressi nel ...