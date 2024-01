Tesla Model Y abbassa il prezzo per rientrare al pelo negli ecobonus

Il prezzo di listino della Model Y è stato ridotto a 42.690 euro, mentre il prezzo "in contanti" chiavi in mano oggi è di 40.678 euro.... Leggi ... (dday)

Tra queste rientra anche laY Rear Wheel Drive, modello base della proposta di Suv EV della casa americana che monta un solo motore elettrico posteriore che garantisce un'autonomia ...Le batterie agli ioni di litio , utilizzate in tutto il mondo, dagli smartphone alla berlinaS , sono notoriamente sensibili al freddo, in particolare quando le temperature sono sotto lo ...L'auto è già diventata uno smartphone a 4 ruote e presto potrebbe diventare una sorta di telefono satellitare. E non parliamo di semplice sistema di posizionamento, ma ...Nella notte italiana la stessa cosa è successa ancora una volta anche per il nostro mercato, con la Tesla Model Y RWD, cioè la versione base, che è passata da 46.990 euro a 42.690 euro. Una mossa che ...