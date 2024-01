Terremoto Viterbo | scossa tra 2 8 e 3 3 avvertita dalla popolazione

... ma anche dalle eventuali scosse di, d'ora in poi sosterrà il "Sarcofago degli Sposi", ...via delle Belle Arti e dalle ulteriori sollecitazioni che provoca la ferrovia Roma -, ...... ma anche dalle eventuali scosse di- il Sarcofago degli sposi, capolavoro dell'arte ...vicinissima via delle Belle Arti e dalle ulteriori sollecitazioni che provoca la ferrovia Roma -,...Una scossa di terremoto è stata avvertita oggi alle 20.30 nella provincia di Viterbo. Secondo i primi dati Ingv, la magnitudo del sisma si attesta fra i 2.6 e i 3.3 gradi.Iniziate (di nuovo) le riprese della serie Netflix VITERBO - Nuove riprese a in città per The Decameron, la serie televisiva Netflix liberamente ispirata alla ...