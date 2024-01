Terremoto Viterbo oggi | scossa magnitudo 3 1 in provincia

La scossa registrata 2 chilometri a ovest di Onano Una scossa didi magnitudo 3.1 è stata registrata oggi in provincia di, 2 chilometri a ovest di Onano. La scossa è stata localizzata dalla sala sismica dell'Istituto Nazionale di Geofisica e ...- Una scossa diè stata registrata oggi alle 20.30 nei pressi di Onano, in provincia di. Secondo i dati dell'istituto dell'Istituto Nazione di Geofisica e Vulcanologia, la ...Una scossa di terremoto è stata registrata oggi alle 20.30 nei pressi di Onano, in provincia di Viterbo. Secondo i dati dell'istituto dell'Istituto Nazione di Geofisica e ...Un terremoto di magnitudo 3.1 si è verificato in provincia di Viterbo alle 20.30 di mercoledì 17 gennaio 2024. Secondo quanto riferito dall’INGV, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, ...