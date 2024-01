Terremoto in Francia | Benzema denuncia il Ministro | il motivo

Leggi su rompipallone

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Assurda vicenda accaduta fra i confini francesi, con ladi Karimverso iltransalpino. Il. Non è di certo questo uno dei periodi più idilliaci della carriera di Karim, passato dall’essere eletto Pallone d’Oro 2022 ad un calciatore fuori rosa all’Al-Ittihad. L’avventura del francese in Arabia, cominciata con una presentazione in grande stile, si è infatti rivelata essere più di un semplice flop, con continui diverbi fra attaccante, allenatore e società che hanno portato lo stessoa rifiutarsi di scendere in campo con la maglia giallonera del club arabo. Uno scenario già delicato di per se, appesantito dalle ulteriori vicende inerenti al francese, intervenuto in unasorprendente nei confronti del ...