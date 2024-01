Tennis | Sinner | ' oggi bilancio molto positivo | sentivo bene la palla'

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Melbourne, 17 gen. -(Adnkronos) - “Ilè complessivamentela, fin dal riscaldamento di questa mattina mi. Forse qualcosa l'avrei potuta far meglio ma in una partita 3 su 5 possono esserci dei piccoli cali, ma devo ammettere che quelli disono stati cali minuscoli. Se dovessi evidenziare un aspetto del mio gioco di cui sono particolarmente soddisfatto direi il rovescio, questo colpoha funzionato davvero. Anche sul servizio sono stato solido e bravo anche nel leggere il suo servizio, cosa non semplice”. Così Jannikin conferenza stampa dopo la vittoria in set ...

Con una bella e convincente prestazione Lorenzo Sonego vince il primo turno degli Australian Open. Jannik Sinner vola al terzo turno degli Australian Open di Melbourne. Il 22enne altoatesino numero 4 al mondo ha battuto in tre set con un netto 6-2, 6-2, 6-2 il 23enne olandese Jesper de Jong (n. 161). Jannik Sinner avanza agevolmente al terzo turno dell'Australian Open, prima prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento sui campi in cemento di Melbourne Park. Sarà l'argentino Sebastian Baez ad affrontare Jannik Sinner nel terzo turno degli Australian Open 2024. Il sudamericano ha piegato la resistenza del colombiano Daniel Elahi Galan.