Tennis | Cobolli vince e festeggia con dedica a De Rossi | mostra tutuaggio con sua frase

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Melbourne, 17 gen. -(Adnkronos) - Flavioavanza al terzo turno dell'Australian Open, superando in 4 set il russo Pavel Kotov endo il tatuaggio ispirato dal nuovo allenatore della Roma, Daniele De. "Non sapevo bene come esultare -spiega in conferenza stampa il 21enne romano e romanista-. Il suo arrivo alla Roma mi ha messo in difficoltà. Così ho alzato la maglia, perre il punto dove ho tatuata ladella sua fascia di capitano e cioè 'sei tu l'unica mia sposa, sei tu l'unico mio Amor'".

"Non sapevo bene come esultare - ha spiegatoin conferenza stampa - il suo arrivo alla Roma mi ha messo in difficoltà. Ho alzato la maglia dove ho tatuata la frase della sua fascia di ...AtpA Melbourne prosegue la favola di Flavio. Nella notte italiana il ragazzo di Firenze partito dalle qualificazioni ha superato in 4 set il russo Pavel Kotov con il punteggio di 7 - 5, 6 -...Flavio Cobolli non vuole fermarsi e prosegue il suo splendido cammino a Melbourne, battendo in quattro set il russo Pavel Kotov e accedendo al terzo turno degli Australian Open 2024. Per il ventunenne ...Flavio Cobolli non smette di sognare: dopo l'impresa al primo turno contro Nicolas Jarry, il tennista romano è nel terzo turno degli Australian Open dopo la vittoria in quattro set su Pavel Kotov. Ora ...