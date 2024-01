Tennis | Australian Open | Tsitsipas soffre ma approda al terzo turno

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Melbourne, 17 gen. -(Adnkronos) - Il finalista della scorsa edizione Stefanosa fatica aldell', prima prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento sui campi in cemento di Melbourne Park. Il greco, numero 7 del mondo e del seeding, supera in rimonta l'o Jordan Thompson, numero 47 del ranking Atp, con il punteggio di 4-6, 7-6 (8-6), 6-2, 7-6 (7-4) dopo tre ore e 39 minuti.ha salvato ben 4 set point sul 5-6 del 4° set che avrebbero allungato la partita al set decisivo.

Mlebourne, 17 gen. – (Adnkronos) – La campionessa in carica Aryna Sabalenka si qualifica per il terzo turno dell’ Australian Open , prima prova ... (calcioweb.eu)

AtpA Melbourne prosegue la favola di Flavio Cobolli. Nella notte italiana il ragazzo di Firenze ... Ora, al terzo turno degliOpen, lo attende il beniamino di casa Alex De Minaur (ha ...... l'asso serbo, protagonista agliOpen , ha rifiutato l'opportunità di sponsorizzare un ... Secondo l'emittente tv americana 'Channel' , Djokovic ha infatti deciso di rifiutare l'...Melbourne, 17 gen. -(Adnkronos) - Andery Rublev approda senza problemi al terzo turno dell'Australian Open, prima prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento sui campi in cemento di Melb ...TopSpin 2K25 è stato annunciato con un teaser trailer in collaborazione con l'Australian Open 2024, il torneo di tennis del Grande Slam attualmente in corso a Melbourne. Il gioco è sviluppato da ...