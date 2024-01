Tennis | Australian Open | Musetti fuori al secondo turno

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Melbourne, 17 gen. -(Adnkronos) – Si ferma alla corsa di Lorenzoall’, prima prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento sui campi in cemento di Melbourne Park. Il 21enne toscano, numero 28 del mondo e 25 del seeding, cede al 19enne francese Luca Van Assche, numero 79 del ranking Atp, con il punteggio di 6-3, 3-6, 6-7 (5-7), 6-3, 6-0 dopo tre ore e 49 minuti.avanti due set a uno, dal 3-3 del quarto set perde gli ultimi 9 game del match e deve arrendersi. L'articolo CalcioWeb.

Melbourne, 17 gen. -(Adnkronos) – Flavio Cobolli vola al terzo turno dell’ Australian Open , prima prova stagionale del Grande Slam, in corso di ... (calcioweb.eu)

Melbourne, 17 gen. - (Adnkronos) - Coco Gauff avanza al terzo turno dell' Australian Open , prima prova stagionale del Grande Slam, in corso di ... (liberoquotidiano)

Melbourne, 17 gen. – (Adnkronos) – Coco Gauff avanza al terzo turno dell’ Australian Open , prima prova stagionale del Grande Slam, in corso di ... (calcioweb.eu)

Melbourne, 17 gen. -(Adnkronos) - Si ferma al secondo turno la corsa di Lorenzo Musetti all' Australian Open , prima prova stagionale del Grande Slam, ... (liberoquotidiano)

GliOpen sono in diretta su Eurosport, canali 210 e 211 del telecomandoFlavio Cobolli vola al terzo turno dell'Open, prima prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento sui campi in cemento di Melbourne Park. Il 21enne romano, numero 100 del mondo e proveniente dalle qualificazioni, ...Mirra Andreeva, 16 anni, nel match del secondo turno dell'Australian Open ha lasciato appena due game alla numero 6 del mondo, la tunisina Ons Jabeur, eliminata 6-0, 6-2. La giovane russa (n.47 del ...Impossibile pensare a un dominio del genere contro la numero 6 del mondo. Mirra Andreeva demolisce Ons Jabeur e dimostra - ancora una volta - di essere la ragazza prodigio del tennis. La russa, che fa ...