Tennis | Australian Open Gauff al terzo turno | fuori Wozniacki e Garcia

Un match senza storia, archiviato dalla nuova promessa delmondiale dopo nemmeno un'ora di gioco, 56 minuti per l'esattezza. Andreeva sfida Parry per un posto negli ottavi dell'...Eliminata a sorpresa anche Jabeur battuta dalla giovane Andreeva MELBOURNE (AUSTRALIA) - Coco Gauff, numero 4 al mondo, avanza al terzo turno degliOpen dopo aver sconfitto la connazionale Caroline Dolehid in due set, 7 - 6(2) 6 - 2. La vincitrice degli Us Open, adesso, si troverà di fronte un'altra statunitense al terzo turno, Alycia ...Eliminata a sorpresa anche Jabeur battuta dalla giovane Andreeva MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) - Coco Gauff, numero 4 al mondo, avanza al ...Finisce in tre ore e 49 minuti di gioco con il risultato di 6-3;3-6;6-7;6-3;6-0 per il giovane francese, anch'egli al miglior risultato qui in Australia ... che si sta facendo conoscere alla grande ...