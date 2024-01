Tennis | Australian Open | Djokovic supera Popyrin in 4 set e avanza al terzo turno

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Melbourne, 17 gen. -(Adnkronos) - Il campione in carica Novakperde un set e rischia di perderne un altro maaldell', prima prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento sui campi in cemento di Melbourne Park. Il 36enne serbo, numero 1 del mondo e prima testa di serie,l'o di origine russa Alexey, con il punteggio di 6-3, 4-6, 7-6 (7-4), 6-3 dopo tre ore e undici minuti. Nel decimo gioco delset, 10 volte vincitore a Melbourne, salva ben 4 set-point sul proprio servizio che, se sfruttati, avrebbero mandatoin vantaggio per due set a uno.

