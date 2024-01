Tennis | Australian Open | campionessa in carica Sabalenka avanza al terzo turno

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Mlebourne, 17 gen. - (Adnkronos) - LainArynasi qualifica per ildell', prima prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento sui campi in cemento di Melbourne Park. La 25enne bielorussa, numero 2 del mondo e seconda testa di serie, supera la 16enne ceca Brenda Fruhvirtova, numero 107 del ranking Wta, con il punteggio di 6-3, 6-2 in un'ora e sette minuti.

... francese classe 2004, elimina Lorenzo Musetti al secondo turno dell'Open al quinto set ... l'azzurro continuava però a sembrare sotto tono e incapace di giocare pienamente il suo. La ...Il Paese ha anche deciso di investire molto neled ha scelto Nadal come suo ambasciatore. Sulla via per tornare a casa, dopo aver dovuto rinunciare agliOpen per l'ennesimo problema ...Rafa Nadal è diventato ambasciatore dell’Arabia Saudita nel mondo del tennis: un contratto di sponsorizzazione ricchissimo ...Lorenzo Musetti perde la strada ad un passo dal traguardo ed all'Australian Open cede 6-3, 3-6, 6-7(5), 6-3, 6-0 contro Luca Van Assche (n.79), 19enne speranza del tennis francese, per la prima volta ...