Tennis | Australian Open | campionessa in carica Sabalenka avanza al terzo turno

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Mlebourne, 17 gen. – (Adnkronos) – LainArynasi qualifica per ildell’, prima prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento sui campi in cemento di Melbourne Park. La 25enne bielorussa, numero 2 del mondo e seconda testa di serie, supera la 16enne ceca Brenda Fruhvirtova, numero 107 del ranking Wta, con il punteggio di 6-3, 6-2 in un’ora e sette minuti. L'articolo CalcioWeb.

Mlebourne, 17 gen. - (Adnkronos) - La campionessa in carica Aryna Sabalenka si qualifica per il terzo turno dell' Australian Open , prima prova ... (liberoquotidiano)

... francese classe 2004, elimina Lorenzo Musetti al secondo turno dell'Open al quinto set ... l'azzurro continuava però a sembrare sotto tono e incapace di giocare pienamente il suo. La ...Il Paese ha anche deciso di investire molto neled ha scelto Nadal come suo ambasciatore. Sulla via per tornare a casa, dopo aver dovuto rinunciare agliOpen per l'ennesimo problema ...Lorenzo Musetti perde la strada ad un passo dal traguardo ed all'Australian Open cede 6-3, 3-6, 6-7(5), 6-3, 6-0 contro Luca Van Assche (n.79), 19enne speranza del tennis francese, per la prima volta ...Il carrarino eliminato al secondo turno dell'Australian Open dal 19 enne olandese Luca Van Assche. E' finita 3-6 6-3 7-6 (5) 6-3 6-0 per il 79 del mondo ...