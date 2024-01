Tempismo sospetto | l' ultima mossa di Gentiloni | retroscena | a cosa mira in Italia

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) «Nelle prossime settimane è fondamentale trovare l'accordo fra Consiglio dell'Ue e Parlamento europeo sulla revisione del Patto di stabilità». Coglie l'occasione della conferenza stampa al termine dell'Eurogruppo di Bruxelles il commissario europeo all'Economia, Paolo, per guadagnarsi la scena. Unquantomenoper l'esponente dem in predicato di ritornare inper tornare ai vertici del Pd.assicura che «questa settimana passeremo alla fase successiva della revisione della governance economica, con il voto sulla posizione del Parlamento europeo previsto per mercoledì e il primo trilogo. Dopo gli intensi negoziati in seno al Consiglio dello scorso autunno, ora abbiamo solo poche settimane per concludere con successo un accordo complessivo che possa essere ...