Telese | quasi ultimati i lavori di ristrutturazione del campo sportivo

Leggi su fremondoweb

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Comunicato Stampa – Comune diTerme Pubblicato bando per gestione campi da tennis Come era stato preannunciato nelle scorse settimane, è stato pubblicato il bando per la Concessione del Servizio Inerente la Gestione dell’ImpiantoComunale: Campi Da Tennis … Continua L'articolo proviene da Fremondoweb.