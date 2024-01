Telese e Guida Bardi tra politica e quotidianità

Tutto ciò si è concretizzato perché Forza Italia rappresenta l'unica opzione possibile a unadel Paese reale verso un futuro pieno di sfide e progresso. Con questo congresso diTerme si ...Lo ha detto l'ex sindaco di Cagliari Massimo Zedda, dei Progressisti, a "L'Attimo Fuggente" condotto da Lucae GiulianoBardi, sulla Radio Giornale Radio. "Non ci ho mai creduto e non ...Sarà al Gran Hotel di Telese Terme che Forza Italia, nel pomeriggio di sabato prossimo 20 gennaio, celebrerà, a distanza da venti ...Il coordinatore azzurro Cappellacci si schiera con il sindaco di Cagliari Truzzu, di Fdi : «Sarebbe grave non rispettare le scelte fatte a livello locale». Ma punta a una composizione fra i leader ...