Teheran bombarda Iraq | Siria e Pakistan in un attacco senza precedenti

Per, ragiona il professore, colpire in Iraq ha un costo "relativamente basso" al netto delle dichiarazioni pubbliche di Baghdad, che ha anche richiamato il suo ambasciatore in Iran in segno ...: "Rispettiamo sovranità Paesi ma diritto difesa da minacce"rispetta la sovranità e l'integrità territoriale degli altri Paesi, ma allo stesso tempo non può non fare ricorso al suo "...Dopo Iraq e Siria, l’Iran bombarda il Pakistan: attacco contro basi del gruppo Jaish al-Adl, che si batte per l’indipendenza del Belucistan.Il Pakistan ha accusato l’ Iran di aver dato il via a degli attacchi aerei definiti “illegali” che hanno portato alla morte di due bambini e ferendone altri tre. Il bombardamento sarebbe avvenuto ...