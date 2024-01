Ted Lasso e Chi segna vince | la rivoluzione al cinema e in tv parte dai coach

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Come dimostrano Tede Chi, l'universalità delle storie sportive è perfetta per ilo la serialità. Soprattutto, quando viene raccontato il dolore come viatico per l'ipotetica vittoria. Lo sport è una metafora della vita; una metafora spesso adoperato per raccontare delle storie, tanto in letteratura quanto al. Forse il medium che più si sposa in termini di linguaggio all'estetica e all'epica della storia sportiva. Una metafora calzante, perfetta per un film o una serie, sfruttando i suoi topoi anche in racconti che non hanno lo sport come fulgro. Racconti di vicende in cui ci sono, per esempio, la corsa contro il tempo, il superamento dei propri limiti, il riscatto personale, il pensare fuori degli schermi, la competitività e il raggiungimento di un obiettivo. Lo sport nel ...