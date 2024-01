Teatro | da venerdì al Tram “Signora Odissea” | rivivono i miti ribaltati di Circe e Penelope

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) L’raccontata dal punto di vista femminile: dal 19 al 21 gennaio 2024 alva in scena “”, di e con Roberta Misticone e Titti Nuzzolese, elaborazione musicale e musica dal vivo di Francesco Santagata. Un racconto che tutto il mondo conosce, una storia che racchiude tante storie: due donne, un tempo che non esiste.vivono, respirano, combattono, coinvolgendoci nella loro vita, troppo spesso immaginata all’ombra di un uomo che le ha profondamente cambiate. Eppure il loro controverso percorso, la loro forza, il coraggio, l’intelligenza hanno cambiato le sorti della storia. Ci sembra di sapere tutto di, la maga raccontata da Omero, che ama Odisseo e trasforma i suoi compagni in maiali. Ci sembra di ...

Da venerdì 12 a domenica 14 gennaio ci attende un weekend ricco di Eventi a Napoli e in Campania. Da non perdere Per questo weekend dell’Epifania ... (2anews)

... dalPubblico Pugliese e da Bottega degli Apocrifi, continua con una prima assoluta in Puglia.19 gennaio alle ore 21.00 andrà in scena " Fuga dall'Egitto ", uno spettacolo ...Si chiama CONTRAPPUNTI la rassegna musicale a cura di Marcello Spallucci che prende il via alMimesis19 gennaio: si parte con lo STARLIGHT QUARTET, che presenterà il progetto "Cantautori in Jazz". In programma brani di artisti come Paolo Conte, Gino Paoli, Sergio Cammariere, ...