Tassi d’interesse | Lagarde | “Attese mercati su tagli non aiutano”

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Uno deidella BCE nel 2024 è “probabile” ma non assicurato. Lo hanno ribadito oggi alcuni esponenti della dell’Istituto di Francoforte, fra cui la Presidente Christine, dal World Economic Forum di Davos. Un mantra che si è fatto più insistente nell’ultimo periodo, a causa delle incertezze cui è esposta l’economia globale e dei riflessi dei conflitti diffusi nell’Est europeo ed ni Medioriente, l’utiimo dei quali in Yemen, rischia di avere effetti sull’andamento dell’inflazione.nonLa Presidente della BCE Christine, intervistata da Bloomberg a Davos, ha dichiarato che uno deientro l’estate “è anche probabile”, ma ...

La Banca centrale europea ha deciso oggi di non intervenire sui tassi d’interesse dell’Eurozona, che restano dunque fermi al 4,5% per i ... (open.online)

ROMA – La Cna esprime soddisfazione per la decisione della Banca centrale europea di non intervenire sui tassi d’interesse . “Ma è troppo poco”, si ... (lopinionista)

Con ogni probabilità, quello di dicembre 2023 verrà ricordato come il mese della svolta per quanto riguarda i tassi sui Mutui contratti con gli ... (quifinanza)

... applicandodielevatissimi che arrivavano a ...di un imprenditore sempre per usura e dai successivi approfondimenti'...'A meno che non si verifichi un altro grave shock, abbiamo raggiunto il picco' dei, ha detto. 'Ma dobbiamo rimanere restrittivi per tutto il tempo necessario' per garantire che l'...