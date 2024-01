Taremi-Inter | ci siamo | sarebbe il primo iraniano nella storia nerazzurra I dettagli dell'accordo

Alfredo Pedullà svela un retroscena di mercato non da poco sul suo profilo Twitter. Riguarda l’Inter e il mercato in attacco tra Mehdi Taremi e ... (inter-news)

Taremi e Zielinski saranno i prossimi due colpi a zero dell’Inter. Lo ha riferito in questi minuti anche Alfredo Pedullà attraverso il suo sito ... (inter-news)

Prosegue la trattativa tra l’ Inter e Taremi per arrivare all’attaccante iraniano a parametro zero: ecco l’offerta nerazzurra Nelle ultime ore ... (calcionews24)

Taremi sarà un giocatore dell’Inter, tutto è ormai definito con la dirigenza nerazzurra che si è mossa in anticipo sul giocatore che, come riportato ... (inter-news)

Il TG di Inter-News .it torna anche in questa stagione, in formato Flash ! Un’edizione rinnovata, più immediata e sempre più digitale. Ogni giorno dal ... (inter-news)

La Juventus frena su Jordan Henderson : l'ex capitano del Liverpool, attualmente all'Al - Ettifaq, vuole lasciare l'Arabia. L'Ajax negli ultimi giorni ha superato la concorrenza dei bianconeri, che ...Prosegue la trattativa tra l'per arrivare all'attaccante iraniano a parametro zero: ecco l'offerta nerazzurra Nelle ultime ore l'ha fatto degli importanti passi avanti nella trattativa per Mehdi. I ...L'Inter di Milano, guidata da Simone Inzaghi, è pronta a rafforzare il suo reparto offensivo. Secondo gli esperti di Snai, il favorito per unirsi alla squadra nerazzurra è Mehdi Taremi, attaccante ira ...Da qualche giorno Tajon Buchanan, esterno canadese classe '99, è un giocatore dell'Inter. Un acquisto rapido da parte del club nerazzurro che lo ha strappato al Bruges per una decina ...