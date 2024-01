Taranto | l' ex Ilva vicina al commissariamento | si ferma l' indotto

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Nessun accordo e trattative appese a un filo sottilissimo. Si riassume così il confronto tra governo e Arcelor Mittal per un’uscita morbida del colosso indiano da Acciaierie d’Italia. Strada spianata dunque verso l'amministrazione straordinaria. Il governo potrebbe annunciarla già ai sindacati durante il tavolo previsto domani alle 15 a Palazzo Chigi. La decisione, non indolore, chiuderebbe con...

Da stamattina i Lavoratori delle aziende appaltatrici sono in presidio davanti alla portineria imprese del siderurgico di Taranto . Non entrano a ... (noinotizie)

...che potesse mettere in sicurezza il credito e la stessa sopravvivenza delle imprese dell'indotto oltre il futuro in chiave green dello stabilimento e l'economia della intera provincia di"......da domani stop attività L'80% delle imprese dell'indotto exannunciano da domani "la sospensione ad oltranza di tutte le attività lavorative all'intenro dello stabilimento siderurgico di"...A temere la prova di forza sono anche le aziende dell'indotto. Taranto ribolle. Aigi, Casartigiani e Confapi Industria hanno annunciato lo stop "a oltranza di tutte le attività lavorative delle ...