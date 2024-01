Taglio ai fondi sui disturbi alimentari | il governo ci ripensa Il ministro Schillaci | «In arrivo 10 milioni per il 2024» – Il video

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Sarà rifinanziato con 10di euro per tutto ilil Fondo per il contrasto aidella nutrizione e dell’alimentazione che era sparito dalla legge di bilancio. Ilaveva messo in allerta le Regioni, destinatarie dei, e le associazioni di settore, preoccupate del contraccolpo sui centri di assistenza. È stato ildella Salute Orazioad annunciare la marcia indietro del: «Ho deciso, con un emendamento al decreto Milleproroghe, di mettere a disposizione del Fondo contro iun fondo pari a 10di euro per il». Il fondo, con una dotazione di 25, era stato stanziato nel 2022 dal ...

Roma, 11 gennaio 2024 – «Le risorse previste nel bando per la non autosufficienza saranno trasferite a breve a tutte le famiglie che ne hanno ... (ilfaroonline)

...- a essere colpiti saranno soprattutto i trasferimenti diai comuni, grandi città e medi - piccoli centri . Questo porterà quasi certamente a un aumento delle tasse locali e a undei ...Interviene così la Consigliera Dem Manuela Bora dopo la discussione dell'interrogazione presentata dal Gruppo Consiliare del Partito Democratico suldeiprevisti per la ferrovia ...Sono in arrivo gli incrementi dell'addizionale IRPEF che causeranno non pochi disagi ai contribuenti. Chi ne risentirà maggiormentedi Dan.Bo. Il Governo ripristina 10 milioni di euro per il Fondo contro i disturbi alimentatori e spiega che, il primo aprile, entrerà in vigore il nuovo nomenclatore tariffario che permetterà di usuf ...