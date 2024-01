Tabellone Champions League volley femminile | le avversarie di Conegliano | Milano e Scandicci dai quarti alla finale

Leggi su oasport

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Si è delineato ildella fase a eliminazione diretta della2023-2024 di. A determinare la griglia sono stati i piazzamenti ottenuti dalle squadre al termine della fase a gironi: le vincitrici dei cinque raggruppamenti hanno staccato il biglietto per idi, mentre le seconde classificate e la miglior terza dovranno passare dai playoff. Le tre compagini italiane sono già certe di essere tra le migliori otto forze d’Europa.affronterà le polacche dell’LKS Lodz di Valentina Diouf: Paola Egonu e compagne hanno tutte le carte in regola per superare il turno, poi la semidovrebbe essere verosimilmente contro il Fenerbahce Istanbul trascinato da Melissa Vargas (le turche non ...