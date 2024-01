Tabellone calciomercato invernale 2024 | i trasferimenti in entrata e in uscita in Serie A

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Il riepilogo delle operazioni ufficiali delin Italia:Per laA inizia ufficialmente ildi riparazione, in cui le 20 società del massimo campionato possono rimediare agli errori della finestra diestiva o rinforzare ulteriormente i propri organici.: le operazioni ine insaranno consentite da martedì 2 gennaioalle ore 20 di mercoledì 31 gennaio, orario in cui è stata fissata la deadline.A LIVE: TUTTE LE NEWS ...

Nomi caldi2024 Juventus, Inter, Milan, Napoli Squadra Trattative in corso Juventus Kean (35%), ... Buongiorno (30%) Altri Yildiz, Bonucci (ufficiale) LE DATE -- PARAMETRI ...Calcio 2023 - 2024 Serie A Squadra NapoliNapoli gennaio 2024, tutti i movimenti e le voci sul club azzurro: Acquisti: Mazzocchi (Salernitana, d) Cessioni: Elmas (Lipsia, c) Trattative: Vitik (Sparta Praga, d), Chalobah (Chelsea,...Sul sito calciomercato.com è stata ricostruita la giornata, ultimi giorni di mercato, in cui Buongiorno è stato dell'Atalanta, salvo poi decidere di non andarci. Affare fatto tra il Torino e il club ...CALCIOMERCATO - De Rossi ha un contratto fino al 30 giugno e il toto-allenatore per la prossima stagione si è già scatenato: Conte, Pioli, Thiago Motta.