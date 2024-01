Superman | Legacy | Rachel Brosnahan | Clark Kent avrà il senso dell' umorismo

(Di mercoledì 17 gennaio 2024), futura Lois Lane, ha aggiornato i fan sulla versione diche vedremo in. La star di La fantastica signora Maiselha dichiarato che il prossimoche vedremo nel DC Universe nuovo di zeccaun grande. Intervistata da Entertainment Tonight,ha dichiarato di essere molto felice di lavorare con James Gunn:"Mi sto davvero godendo la collaborazione con James Gunn finora. Ogni singola persona coinvolta in questa produzione è un perfetto appassionato di. Siamo tutti cresciuti guardando i film. Alcuni di noi leggevano i fumetti. ...

Oltre a Corenswet e Brosnahan nel cast di Superman: Legacy ci saranno anche Isabela Merced, María Gabriela de Faría, Nicholas Hoult nel ruolo di Lex Luthor, Nathan Fillion, Anthony Carrigan e Skyler. Con l'inizio delle riprese di Superman: Legacy sempre più vicine, tutto il cast si sta preparando per dar vita ai rispettivi personaggi. Tra questi vi è anche Anthony Carrigan, che nel film interpreterà Metamorpho.