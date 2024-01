Superlega | nuova udienza fissata per il 14 marzo a Madrid

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Londra, 17 gen. (Adnkronos) - Il 14si svolgerà aunasul caso dellaeuropea. La Corte di giustizia europea (CGE) ha stabilito il mese scorso che le regole utilizzate dall'organo di governo del calcio europeo Uefa e dall'organo di governo del calcio mondiale Fifa per bloccare la formazione dellanell'aprile 2021 erano contrarie al diritto dell'Ue. Tale sentenza ha fatto seguito ad un rinvio da parte del 17° tribunale commerciale dinel maggio 2021, e il tribunale spagnolo può ora applicare la sentenza ai fatti in questo caso quando si riunirà tra meno di due mesi. Ci si aspetterebbe quindi una decisione a favore della, ma sarebbe probabilmente più simbolica che significativa. La Uefa ha ...

